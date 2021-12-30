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В Украине нашли новые случаи "Омикрона" – какой регион в опасности

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 17:29
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После возвращения в нашу страну из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу
В Украине зафиксировали еще случаи "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине зафиксировали еще случаи "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Заболевшие вернулись из Италии.

Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.

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Подробности

30 декабря зафиксировали 2 случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом "Омикрон".

Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Отмечается, что они не были больны и не привиты против COVID-19.

После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".

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"Омикрон" распространяется очень быстро

Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.

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"Омикрон" имеет много мутаций

Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

"Омикрон" вызывает беспокойство

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

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Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
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1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
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Вакцинация
По состоянию на 29 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
13 625 553
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 671 167
Всего введенных доз 28 296 720
Детальнее
ЗАПРАВКИ
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95
ДТ
ГАЗ
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29,95
29,00
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30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
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29,09
19,48
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