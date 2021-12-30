В Украине нашли новые случаи "Омикрона" – какой регион в опасности

После возвращения в нашу страну из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу

В Украине зафиксировали еще случаи "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Заболевшие вернулись из Италии.

Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.

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30 декабря зафиксировали 2 случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом "Омикрон".

Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Отмечается, что они не были больны и не привиты против COVID-19.

После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".

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"Омикрон" распространяется очень быстро

Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.

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"Омикрон" имеет много мутаций

Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

"Омикрон" вызывает беспокойство

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

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