Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО 🎉 Зеленському – 44! 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Динамо - Реал Мурсія: онлайн
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

В Україні зростає червона зона: які регіони туди потрапили та що заборонено

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 12:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У помаранчевій карантинній зоні вже 14 областей, а у жовтій – 10
В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"

Рівненська область із 27 січня переходить до червоної карантинної зони. Тепер у регіоні до закладів пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи тестом.

Сайт "Сьогодні" розповість про нові обмеження в області.

Реклама

Що забороняється?

З 27 січня на Рівненщині заборонено:

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менше 100% працівників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Варто зазначити, що обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

Помаранчева зона

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

Реклама
  • Вінницька
  • Житомирська
  • Волинська
  • Донецька
  • Закарпатська
  • Львівська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Чернігівська

Друга область у червоній зоні

З 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Івано-Франківської області. Усі інші регіони залишаються жовтими.

Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

Також за минулу добу:

Реклама
  • госпіталізовані – 1507 осіб;
  • летальних наслідків – 161;
  • одужали – 5863 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3889488 осіб;
  • одужали – 3 591 201 особа;
  • летальних наслідків – 99443.

Коли в Україні чекати стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж вшестеро. Також у найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо, за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.

"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.

"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більше 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можливо більша кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко День народження Зеленського: що приготували "слуги" і які два подарунки найбільше потрібні президентові Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Новини з орбіти
🚀
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 20 - 21 січня
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Докладніше
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Опитування КМІC, 20 - 21 січня
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
З`явилися нові лідери
Німеччина злила Україну та таємно домовляється з Росією
Чому це міф?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Детальніше
Комаровський в темі
Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація від ковіду?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36409.27

Binance Coin (BNB)

372.14

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

108.46

Theta (THETA)

2.64

Коронавірус за місяць

242 500

захворіло за місяць в Україні

-2%

Вакцинація
Станом на 24 cічня 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
14 487 880
Люди, які отримали мінімум одну дозу
15 191 377
Всього введених доз 29 679 257
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,79
19,10
32,79
32,54
32,09
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,70
31,00
19,01
37,97
32,91
35,97
19,68
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Дізнатись

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти