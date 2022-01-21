Повернення червоної зони. В Івано-Франківській області посилили карантин

Сьогодні, 21 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook.
За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.
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Обмеження червоної зони
Червоний рівень епідемічної небезпеки – це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, зробленого за 72 години.
Те саме стосується:
- торгово-розважальних центрів,
- готелів,
- кінотеатрів та інших закладів культури,
- спортзалів,
- суб'єктів, що проводять торговельне та побутове обслуговування,
- у тому числі ринків,
- планових заходів із госпіталізації.
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