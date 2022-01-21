В Ужгороді школярі масово пішли на карантин

Тепер діти навчатимуться онлайн. Дистанційка триватиме два тижні

В Україні школярі масово йдуть на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Ужгорода.

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З чим пов'язана дистанційка?

В усіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.

Карантин стосується також міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Як зазначалося на засіданні протиепідемічної комісії, епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено у 2,2 рази. Вперше у цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.

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За останній тиждень госпіталізовано 118 хворих, зокрема 68 дітей (57,8%).

Захворюваність дітей шкільного віку зросла порівняно з попереднім тижнем у 2,5 рази: на самоізоляцію відправлено 2362 дітей із 63 класів та груп.

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Українські школярі йдуть на карантин. Фото: nta.ua

На Буковині всі школярі йдуть на дистанційку

У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни почалися з п'ятниці, 21 січня.

У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційку через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.