На Закарпатті прямо на дорогу зійшли дві лавини

Сніг із проїжджої частини вже прибрали. Також обійшлося без затримок руху

За даними рятувальників, обійшлося без негативних наслідків / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вночі, 31 січня, на трасу Мукачеве-Рогатин на Закарпатті зійшли дві лавини, через що частину дороги було перекрито. Сніг уже встигли забрати з дороги.

Про це повідомляє ДСНС України.

Реклама

"Вночі 31 січня у Закарпатській області на трасі Мукачеве-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 та 60 м3)", – додають рятувальники.

Все обійшлося без негативних наслідків. Сніг із дороги прибрав технікою Укравтодор. Затримок у русі не було.

Як діяти у разі сходження снігової лавини

Рятувальники стверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:

Реклама

зберігати спокій та уникати паніки;

почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;

потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.

Раніше ми писали: