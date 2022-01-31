На Закарпатті прямо на дорогу зійшли дві лавини

Сьогодні вночі, 31 січня, на трасу Мукачеве-Рогатин на Закарпатті зійшли дві лавини, через що частину дороги було перекрито. Сніг уже встигли забрати з дороги.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вночі 31 січня у Закарпатській області на трасі Мукачеве-Рогатин поблизу м. Рахів та с. Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 та 60 м3)", – додають рятувальники.
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Все обійшлося без негативних наслідків. Сніг із дороги прибрав технікою Укравтодор. Затримок у русі не було.
Як діяти у разі сходження снігової лавини
Рятувальники стверджують, якщо ви опинилися в горах під час снігової лавини, то потрібно:
- зберігати спокій та уникати паніки;
- почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно сховатися за скелю, дерево, лягти на землю, вкрити руками голову, притиснути коліна до живота;
- потрібно орієнтувати своє тіло за рухом лавини та дихати через одяг.
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