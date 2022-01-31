В Закарпатье прямо на дорогу сошли две лавины

Сегодня ночью, 31 января, на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатье сошли две лавины, из-за чего часть дороги была перекрыта. Снег уже успели убрать с дороги.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи г. Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3)", – добавляют спасатели.
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Все обошлось без негативных последствий. Снег с дороги убрал техникой Укравтодор. Задержек в движении не было.
Как действовать в случае схождения снежной лавины
Спасатели утверждают, если вы оказали в горах во время снежной лавины, то нужно:
- сохранять покой и избегать паники;
- услышав шум приближающейся снежной лавины, немедленно спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, укрыть руками голову, прижать колени к животу;
- нужно ориентировать свое тело за движением лавины и дышать через одежду.
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