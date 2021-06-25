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Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відео

25 червня 2021 18:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Львові буря буквально паралізувала місто – дерева перекрили вулиці, на дорогах стоїть вода, також затоплені житлові будинки та підвали

У Львові в п'ятницю, 25 червня, пройшла потужна буря. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт, а машини по місту вже починають плисти.

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Очевидці публікують фото і відео наслідків негоди в соцмережах.

У деяких місцях величезні дерева вирвало із землі з корінням.

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Вони падали на авто і перекрили рух транспорту.

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Після сильної зливи вулиці затопило. Трамваї і тролейбуси тимчасово не ходять, також повідомляють про підтоплені житлові будинки.

Авто буквально пливуть по дорогах.

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Також місцеві жителі пишуть, що в деяких районах був навіть град.

Мер міста Андрій Садовий у Telegram написав, що у Львові почав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди.

"Фіксуємо повалені дерева і підтоплення. Міські служби вже виїхали для ліквідації наслідків. Прохання по можливості залишатися вдома, або в безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій і дерев. Гаряча лінія міста – 1580", – написав Садовий.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму випала тримісячна норма опадів. Після рясних злив під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта.

До того ж, Буковина потерпає від повені – 21 червня вода затопила 17 сіл і перетворила дороги на кашу, а місцеві струмки вийшли з берегів і потекли прямо через села.

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