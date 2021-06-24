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Зруйновані комунікації і відсутність питної води. Що накоїла негода в Криму (відео)

24 червня 2021 12:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На метеорологічній станції Ай-Петрі було зафіксовано 295 мм опадів за добу, що відповідає трьом місячним нормам

У тимчасово окупованому Криму випала тримісячна норма опадів. Пікові значення синоптики станції Ай-Петрі зафіксували 18 червня. Внаслідок рясних злив під воду пішли прибережні міста, найбільше постраждала Ялта. Відомо про одного загиблого – чоловіка змило потоком води.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Антон Буйницький, через повені в Ялті, Керчі та Феодосії оголосили надзвичайний стан. Лікарі попереджають про ризики спалаху інфекційних хвороб.

Багато комунікацій зруйновано, а в окремих районах досі не відновили поставки питної води.

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Україна вимагає від окупаційної влади пустити на півострів місії ООН і ОБСЄ. Дотримуватися прав людини в Криму вимагають і в ПАРЄ, де напередодні ухвалили резолюцію про захист кримських татар. І вкотре підкреслили, що не визнають окупацію півострова Росією.

"Я вірю в те, що Парламентська асамблея Ради Європи відіграє важливу роль в стратегії деокупації Криму. Я сподіваюся, що міжнародна солідарність допоможе кримським татарам побудувати майбутнє, де люди будуть вільні на українській території – кримському півострові", – сказала депутат ВР від партії "Слуга народу" Юлія Овчинникова.

Раніше ми повідомляли, що в Криму після потопу море перетворилося на звалище.

Також нагадаємо, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокодиляріум.

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