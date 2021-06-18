Відео дня. На Волині грабіжник вистрибнув з вікна на четвертому поверсі і втік

Зловмисника намагався утримати за руки нібито один із власників квартири, яку той хотів пограбувати

У Ковелі Волинської області з вікна на четвертому поверсі будинку стрибнув чоловік і втік. За попередніми даними, він хотів пограбувати квартиру, але його зловив один із власників квартири.

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Про це повідомляє Ковель Media.

На кадрах видно, як чоловік у чорному одязі виліз з вікна і намагався зістрибнути вниз, але його за руки схопив інший чоловік. Невідомий у підсумку зумів зістрибнути вниз. Впавши на землю, він піднявся і, накульгуючи, побіг.

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На місце події викликали співробітників поліції. Стрибун сказав правоохоронцям, що нібито хотів покінчити життя самогубством.

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