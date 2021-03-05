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VIP-палати і "бронь": на Прикарпатті перевіряють підозрілу заповненість COVID-лікарень

5 березня, 20:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дані про заповненість лікарень у різних базах не збігаються

На Прикарпатті правоохоронці перевіряють медустанови, щоб з'ясувати, скільки насправді зайнято ліжок для хворих на COVID-19. Виявилося, що завантаженість лікарень менша, ніж заявлена.

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Про це голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук написав у Facebook.

Він зазначив, що в області дійсно складна ситуація з коронавірусом. Була інформація про те, що лікарні заповнені на близько 114%. Однак у статистиці лікарень знайшли невідповідності.

Тепер з'ясовувати, чому цифри не збігаються у різних базах даних, буде спецкомісія ОДА. Туди увійшли працівники СБУ і Нацполіції. Перевірки пройшли 3 березня. Виявилося, що завантаженість хворими на COVID-19 часто є нижчою, ніж це декларується.

"ОДА та правоохоронні органи проведуть перевірки по всіх закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусом, щоб побачити реальну картину заповнення ліжкомісць по області", – зазначив голова ОДА.

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За даними Galka.if.ua, йдеться про так звані VIP-палати на одного пацієнта, а також недоторкані місця, які бронюють і віддають за гроші.

Нагадаємо, на Прикарпатті вже припинили міжобласне автобусне сполучення . На в'їздах і виїздах з області працюють контрольно-пропускні пункти.

Крім того, МОЗ назвав області, де кількість госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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перевірка лікарні правоохоронці Прикарпаття коронавірус
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