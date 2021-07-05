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У Львові дівчата влаштували вечірку з феєрверком на меморіалі Героїв Небесної сотні (відео)

5 липня 2021 18:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Так дівчата вирішили відзначити день народження подруги – вони запалювали феєрверки і танцювали під музику

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові поліція відкрила справу за фактом осквернення меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні. На вулиці Підвальній дівчата влаштували день народження з танцями і феєрверком.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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4 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили фотографії та відео, на яких кілька дівчат, святкуючи вісімнадцятиріччя своєї подруги, жительки Львова, запалювали феєрверки і танцювали під музику на меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній.

"За фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (Осквернення пам’ятника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк", – йдеться в повідомленні.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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