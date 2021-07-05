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Во Львове девушки устроили вечеринку с фейерверком на мемориале Героев Небесной сотни (видео)

5 июля 2021 18:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Так девушки решили отметить день рождения подруги – они зажигали фейерверки и танцевали под музыку

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове полиция открыла дело по факту осквернения мемориала памяти Героев Небесной сотни. На улице Подвальной девушки устроили день рождения с танцами и фейерверком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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4 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили фотографии и видео, на которых несколько девушек, празднуя восемнадцатилетие своей подруги, жительницы Львова, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на мемориале Героев Небесной сотни на улице Подвальной.

"По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", – говорится в сообщении.

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Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в центре Киева вандалы осквернили арт-объект в память о политзаключенных Крыма.

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