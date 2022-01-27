У Львові з усіх шкіл терміново виводять дітей – що трапилося

У Львові нове масове мінування – спецслужби шукають вибухівку у всіх школах міста, дітей та персонал евакуювали

У Львові нове масове "замінування" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові у всіх школах розпочали евакуацію, до Служби безпеки України надійшло повідомлення про мінування. Шукають бомби у навчальних закладах міста вже втретє за останній місяць.

Про це розповіла керівник міського управління освіти Леся Васюта, пише zaxid.net.

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Працівники навчальних закладів повідомляють батькам, щоб забрали дітей додому. Тим часом вибухотехніки обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

Зазначимо, що зараз у приміщенні шкіл Львова навчається лише частина дітей. Старші класи перебувають на дистанційному навчанні через карантин. Також онлайн навчаються деякі молодші класи, де почалися спалахи ковіду.

Хто і навіщо "мінує" будинки?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань надходить від школярів та студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які курирує ФСБ.

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Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Лише за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло понад 340 повідомлень про мінування.