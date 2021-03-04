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У Львові на роботі застрелився патрульний

4 березня, 12:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Без батька залишився 11-річний хлопчик

У Львові співробітник патрульної поліції вистрілив собі в голову і помер на місці.

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Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні зранку після шикування в Управлінні патрульної поліції на вул. Перфецького, Львів, з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову на роботі", – написав він.

За даними Зінкевича, є непідтверджена інформація про необережне поводження зі зброєю. Нині слідчі з'ясовують усі обставини.

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Своєю чергою регіональне управління Нацполіції повідомило, що сьогодні у Стебницькій міській лікарні помер 40-річний патрульний поліцейський старший сержант Мар’ян Смольський. При цьому не вказана причина його смерті.

"Більше як дев’ятнадцять років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі трагічно загинув молодий поліцейський.

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Також нагадаємо, під Києвом загадково загинув поліцейський. Чоловік нібито застрелився після незначної ДТП і розмови з незнайомцями.

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Львів застрелився патрульний
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