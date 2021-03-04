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Во Львове на работе застрелился патрульный

4 марта, 12:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Без отца остался 11-летний мальчик

Во Львове сотрудник патрульной полиции выстрелил себе в голову и скончался на месте.

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Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром после построения в Управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого, Львов, по неизвестным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе", – написал он.

По данным Зинкевича, есть неподтвержденная информация о неосторожном обращении с оружием. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

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В свою очередь региональное управление Нацполиции сообщило, что сегодня в Стебницкой городской больнице скончался 40-летний патрульный полицейский, старший сержант Марьян Смольский. При этом не указана причина его смерти.

"Более девятнадцати лет он достойно выполнял свой служебный долг – служил людям, защищал Закон и оставил по себе добрую память. Марьяну было 40 лет, сиротой остался 11-летний сын. Искренние соболезнования семье и близким правоохранителя", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге трагически погиб молодой полицейский.

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Также напомним, под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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Львов застрелился патрульный
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