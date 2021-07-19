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У Львові обвалилась стіна будинку – загинула людина (відео)

19 липня 2021 20:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Робітник працював з перфоратором і можливо це спровокувало обвал

Стіна придавила собою одного із робітників / Фото: колаж "Сьогодні"

Стіна придавила собою одного із робітників / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, у Львові завалилася стіна будинку. За попередньою інфомацією – є жертви.

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Як повідомив кореспондент "Сьогодні" трагедія сталася під час ремонтних робіт.

У Львові завалилася стіна будинку і придавила собою одного із робітників. Він загинув одразу. Відомо, що робітник працював з перфоратором і можливо це спровокувало обвал.

Власне сам будинок був відселений. На першому поверсі є три квартири і зараз відбувалася реконструкція.

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Як повідомили у Львівській міській раді дозволу на роботу не давали.

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Наразі на місці працюють поліція та медики. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва 16 червня сталася НП – в одному з будинків на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б обвалилась підлога в квартирі. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА, є постраждалі.

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