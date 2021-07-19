Во Львове обвалилась стена дома – погиб человек (видео)

Рабочий работал с перфоратором и возможно это спровоцировало обвал

Стена придавила собой одного из рабочих / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 19 июля, во Львове рухнула стена дома. По предварительной инфомации – есть жертвы.

Реклама

Как сообщил корреспондент "Сегодня" трагедия произошла во время ремонтных работ.

Во Львове рухнула стена дома и придавила собой одного из рабочих. Он погиб сразу. Известно, что рабочий работал с перфоратором и возможно это спровоцировало обвал.

Собственно сам дом был выселен. На первом этаже есть три квартиры и в данный момент происходила реконструкция.

Как сообщили во Львовском городском совете разрешения на работу не давали.

Реклама

Сейчас на месте работают полиция и медики. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева 16 июня произошел ЧП – в одном из домов на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б обвалился пол в квартире. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, есть пострадавшие.