У Львові п'яний медик приїхав на виклик до хворої дитини

У Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний 52-річний працівник швидкої допомоги. На місце інциденту викликали поліцію.
Як повідомляє видання Львівський портал, після того, як правоохоронці підтвердили ознаки сп'яніння у лікаря – на чоловіка склали протокол.
"Орієнтовно опівночі надійшов виклик на вулицю Лазаренка, де зі слів заявника медик, який приїхав на виклик, знаходиться в нетверезому стані. На місці у 52-річного чоловіка виявили ознаки сп'яніння. На нього оформили адмінматеріал за частиною 1 статті 179 кодексу про адмінправопорушення", – зазначила прессекретар патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
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У відповідному медичному закладі Львова також відреагували на інцидент і заявили, що лікар був звільнений після цього.
Згідно з інформацією Varta1, нетверезий лікар приїхав на виклик до хворої дитини, проте, за словами очевидців, чоловік ледве міг стояти на ногах.
Зазначимо, що це не перший такий випадок.
- Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях на виклик до хворої на епілепсію дівчинки приїхав нетверезий лікар. Поліцейські забрали медика на експертизу. Аналіз показав вміст алкоголю в крові, але всього на дві десятих проміле більше норми.
- Також нагадаємо, відразу двох нетверезих водіїв швидких зловили патрульні в Миколаєві. Вони везли постраждалих в ДТП в лікарню. У одного з них алкоголю в крові було в десять разів більше норми.