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У Львові літак Wizz Air здійснив аварійну посадку – подробиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
4 вересня, 15:32
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Багато швидких і рятувальників поїхали в бік аеропорту
Літак здійснив аварійну посадку у Львові. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport
Літак здійснив аварійну посадку у Львові. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

У Львові сьогодні, 4 вересня, відбулася аварійна посадка літака. Він прямував з Кіпру. На борту був 131 людина.

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Про це повідомляє пресцентр аеропорту.

О 12:13 аеропорт отримав сигнал "Тривога". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, повідомив про проблеми з управлінням передньою стійкою шасі.

"Літак здійснив благополучну посадку о 12:39. З пасажирами (131 людина) все в порядку. Дякую за професійну роботу диспетчерів та пілотів", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо про компанію Wizz Air

  • Угорська бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою в Вечеш (медьє Пешт). Працює головним чином на ринку Центральної Європи.
  • Авіакомпанія була створена у вересні 2003 року. Перший рейс був здійснений 19 травня 2004 з Катовіце, через 19 днів після того, як Польща і Угорщина вступили до Європейського союзу і спільного європейського ринку авіації.
  • Авіакомпанія перевезла 250 000 пасажирів за перші три з половиною місяці роботи і майже 1.4 млн пасажирів за перший рік роботи. До кінця 2012 року компанія перевезла 50 мільйонів пасажирів.
  • 11 липня 2008 року авіакомпанія почала виконання рейсів по внутрішніх маршрутах по Україні – з Києва (аеропорт Бориспіль) до Львова, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Сімферополь, а також з Сімферополя до Львова та Харкова.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі екстрено сів військово-транспортний літак США.

Також нагадаємо, в Мелітополі МіГ-29 здійснив аварійну посадку. ДБР почало розслідування причин аварійної посадки.

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