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У Львові школярі писатимуть на уроках стоячи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 13:49
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Керівники навчальних закладів вважають, що це поліпшить здоров'я дітей, оскільки на уроках вони малорухливі
У Львові в школах з'явилися парти-конторки
У Львові в школах з'явилися парти-конторки / Фото: Колаж: Сьогодні

У львівських школах встановили парти-конторки, за якими можна працювати стоячи. Вчитися стоячи вже можуть першокласники кількох шкіл.

Про це пише Vgorode.

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Зазначається, що цього року почався пілотний проєкт з впровадженню таких парт у школах Львова. Вони вже є в школі № 31, ліцеї ім. Стуса і ліцеї №52 ім. Лобачевського. Тепер діти кожні 15 хвилин змінюють своє становище з сидячого на стояче і навпаки.

ЗМІ підкреслили, що вчителі не змушують дітей весь час стояти, а тільки рекомендують регулярно міняти свою позу. Парти-конторки залишаться з дітьми до 11 класу.

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Навіщо дітям вчитися стоячи?

Освітяни спиралися на дослідження, в яких зазначено, що більш ніж 80% часу поза сном діти проводять сидячи. Це погано впливає на здоров'я.

Якщо ж збільшити кількість часу в інших позах, у дітей нібито покращиться постава і зір, учні стануть більш сконцентрованими, у них поліпшується пам'ять і навіть поведінка.

В Україні почали вивчати іноземний досвід боротьби з малоруливістю у школах ще в 2018 році. З’ясувалося, що за кордоном використовуються так звані парти-конторки. Схожі проєкти діють у Великій Британії, Німеччині, Японії, Австралії та США.

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