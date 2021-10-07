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Во Львове школьники будут писать на уроках стоя

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
7 октября, 13:49
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Руководители учебных заведений считают, что это улучшит здоровье детей, поскольку на уроках они малоподвижны
Во Львове в школах появились парты-конторки
Во Львове в школах появились парты-конторки / Фото: Коллаж: Сегодня

Во львовских школах установили парты-конторки, за которыми можно работать стоя. Учиться стоя уже могут первоклассники нескольких школ.

Об этом пишет Vgorode.

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Отмечается, что в этом году начался пилотный проект по внедрению таких парт в школах Львова. Они уже есть в школе № 31, лицее им. Стуса и лицее №52 им. Лобачевского. Теперь дети каждые 15 минут меняют свое положение с сидячего на стоячее и наоборот.

СМИ подчеркнули, что учителя не заставляют детей все время стоять, а только рекомендуют регулярно менять свою позу. Парты-конторки останутся с детьми до 11 класса.

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Зачем детям учиться стоя?

Работники образования опирались на исследования, в которых указано, что более 80% времени вне сна дети проводят сидя. Это плохо влияет на здоровье.

Если же увеличить количество времени в других позах, у детей якобы улучшится осанка и зрение, учащиеся станут более сконцентрированными, у них улучшается память и даже поведение.

В Украине начали изучать иностранный опыт по борьбе с малоподвижностью в школах еще в 2018 году. Оказалось, что за границей используются так называемые парты-конторки. Похожие проекты действуют в Великобритании, Германии, Японии, Австралии и США.

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