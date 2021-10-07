У Львові стоматолог продавав туристам фейкові ПЛР-тести

Він особисто передавав документи покупцям

Один фейковий тест коштував 800 гривень / Колаж "Сьогодні"

У Львові туристи могли купити фейковий ПЛР-тест за 800 гривень. Підробляв документи стоматолог.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Подробиці

Турфірма надавала своїм клієнтам послугу. Вони могли без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Коштувало це 800 гривень.

Робив тести місцевий стоматолог. Він використовував дані одного з львівських діагностичних центрів. Потім, представившись кур'єром, він передавав документи покупцям.

Покарання

За підробку ПЛР-тестів судити будуть трьох жителів Львова. Їм загрожує штраф, арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

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Боротьба з фейковий документами

Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що за підробку документів лікаря загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

"Зараз відповідальність, яка є, – за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі " , – розповів Кузин.

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