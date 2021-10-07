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Во Львове стоматолог продавал туристам фейковые ПЦР-тесты

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 октября, 11:59
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Он лично передавал документы покупателям
Один фейковый тест стоил 800 гривен / Коллаж "Сегодня"
Один фейковый тест стоил 800 гривен / Коллаж "Сегодня"

Во Львове туристы могли купить фейковый ПЦР-тест за 800 гривен. Подделывал документы стоматолог.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Подробности

Турфирма предоставляла своим клиентам услугу. Они могли без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Стоило это 800 гривен.

Делал тесты местный стоматолог. Он использовал данные одного из львовских диагностических центров. Потом, представившись курьером, он передавал документы покупателям.

Наказание

За подделку ПЦР-тестов судить будут трех жителей Львова. Им грозит штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

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Борьба с фейковыми документами

Главный санитарный врачИгорь Кузин заявил, что за подделку документов врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

"Сейчас ответственность, которая есть, – за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", – рассказал Кузин.

Ранее мы писали:

  • Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.
  • Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до 365 дней со дня введения последней дозы.

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