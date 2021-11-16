У Львові студентка зайнялася сексом на камеру під час онлайн-пари (відео)

Ролик з інтимним моментом миттєво поширився в Мережі

У Львові новий скандал в університеті. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові у національному університеті імені Івана Франка одна зі студенток займалася сексом на парі і в цей момент забула вимкнути камеру. У підсумку відео розповсюдили у Мережі.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Так люблю той Львів, що бракує слів".

Деталі інциденту

У львівському університеті одна зі студенток під час онлайн-пари забула вимкнути камеру, тож викладач та одногрупники дівчини побачили, як вона займалася сексом на занятті.

Варто зазначити, що ролик з інтимним моментом миттєво поширився на Мережі.

Наразі адміністрація університету поки що не прокоментувала ситуацію.

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