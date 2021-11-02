У Львові водій маршрутки помер за кермом. Транспорт залишився некерованим

Водієві було 55 років. Він не дочекався швидку допомогу та помер

Водія намагалися врятувати пасажири / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 листопада, у Львові на проспекті Чорновола раптово помер водій маршрутки №47А. Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, але все було дарма.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, пише ТСН.

Що трапилося

За попередніми даними, 55-річному водієві раптово стало погано. Тому автобус із пасажирами виїхав на тротуар та зніс кілька металевих стовпчиків. Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, проте він помер.

Прес-секретар патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила цю інформацію.

"За попередньою інформацією, водієві стало погано. Він помер на місці до приїзду швидкої", – повідомила Катерина Рибій.

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