Во Львове водитель маршрутки умер за рулем. Транспорт остался неуправляемым

Водителю было 55 лет. Он не дождался скорую помощь и умер

Водителя пытались спасти пассажиры / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 ноября, во Львове на проспекте Чорновола внезапно скончался водитель маршрутки №47А. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, но все было зря.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, пишет ТСН.

Что случилось

По предварительным данным 55-летнему водителю внезапно стало плохо. Поэтому автобус с пассажирами выехал на тротуар и снес несколько металлических столбиков. Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, однако он скончался.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий подтвердила эту информацию.

"По предварительной информации, водителю стало плохо. Он скончался на месте до приезда скорой", — сообщила Екатерина Рыбий.

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