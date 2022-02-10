У Львові злодій-невдаха застряг на балконі (відео)

28-річний чоловік виліз на другий поверх і розбив голими руками вікно, щоб пробратися до чужої квартири

У Львові злодій застряг на балконі, коли намагався пограбувати квартиру. Все сталося, коли 28-річного чоловіка помітили господарі. Злодій намагався втекти, але зачепився за поручні. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Як це було

28-річний чоловік виліз балконом на другий поверх, розбив голими руками вікно і вночі пробрався до чужої квартири. Господарі прокинулися, коли почули шум та викликали поліцію.

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Злодій намагався втекти, але зачепився за поручні балкона і застряг. Там його і побачили патрульні, що приїхали на виклик.

Щоб заарештувати невдаху, довелося його звільнити. З ознаками наркотичного сп'яніння злодія забрали до лікарні.

На Запоріжжі чоловік увірвався в чужий будинок погрітися і заснув

У Запорізькій області чоловік втомився йти до свого будинку та заліз у чужий, аби переночувати. За такий вчинок його засудили до одного року обмеження волі, замінивши цей термін на випробувальний.

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Вночі чоловік повертався додому. Він був п'яний. Стомившись іти до свого будинку, чоловік заліз у чужий. На кухні він заснув під батареями. Вранці власники знайшли невідомого. Підозрюваний нічого не крав, а лише спав.

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