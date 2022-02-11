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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Знову "мінування"? У Львові терміново виводять людей зі шкіл та ТРЦ

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 16:41
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Невідомі надіслали анонімний лист до СБУ про мінування
На місці працюю відповідні служби / Колаж "Сьогодні"
На місці працюю відповідні служби / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 11 лютого, у Львові розпочалася термінова евакуація дітей та працівників зі шкіл та дитсадків. Невідомі повідомили про масові мінування.

Про це пише vgorode.

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Невідомі погрожують підірвати дитсадок №2, дитсадок №130, дитсадок №136 та інші. Загалом є інформація, що наразі відбувається евакуація у 31 навчальному закладі.

Також замінували кілька ТРЦ. Про це пише Суспільне.

Що кажуть у поліції

"Сьогодні о 16.30 надійшла інформація про те, що у Львові заміновані навчальні заклади та ТРЦ. Профільні служби проводять перевірку. Хочу нагадати, що більшість шкіл зараз працюють у форматі дистанційного навчання. Відвідувачів із торгових центрів евакуйовано без паніки", – повідомила сайту "Сьогодні" спікер поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Як ми з'ясували з власних джерел, повідомлення про замінування надійшло письмово до СБУ.

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Що загрожує псевдомінерам

"Анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджений на строк від 4 до 8 років;
  • ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози скоєння вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей або настання інших важких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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