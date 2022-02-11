Снова "минирование"? Во Львове срочно выводят людей из школ и ТРЦ

Неизвестные отправили анонимное письмо в СБУ о минировании

На месте работаю соответствующие службы / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 11 февраля, во Львове началась срочная эвакуация детей и работников из школ и детсадов. Неизвестные сообщили о массовых минированиях.

Об этом пишет vgorode.

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Неизвестные угрожают взорвать детсад №2, детсад №130, детсад №136 и другие. В целом есть информация, что сейчас происходит эвакуация в 31 учебном заведении.

Также заминировали несколько ТРЦ. Об этом пишет Суспільне.

Что говорят в полиции

"Сегодня в 16.30 поступила информация о том, что во Львове заминированы учебные заведения и ТРЦ. Профильные службы проводят проверку. Хочу напомнить, что большинство школ сейчас работают в формате дистанционного обучения. Посетители из торговых центров эвакуированы без паники", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Как мы выяснили из собственных источников, сообщение о заминировании поступило в письменном виде в СБУ.

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Что грозит псевдоминерам

"Анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;

ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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