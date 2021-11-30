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У Львові жінка зачинила автомобіль з дитиною в салоні: патрульні розважали її мультиками (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 01:55
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Жінка закрила автівку, ключі від якої були всередині
Правоохоронці відвезли мати дитини в селище, щоб вона взяла запасник ключ від автомобіля/Колаж: Сьогодні
Правоохоронці відвезли мати дитини в селище, щоб вона взяла запасник ключ від автомобіля/Колаж: Сьогодні

У Львові, де нещодавно знайшли рідкісну змію, інспекторам патрульної поліції довелося відволікати півторарічну дитину, яка опинилась замкненою в автівці.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.

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Деталі

Екіпаж патрульних поліцейських побачив жінку, яка розгублено стояла з дитячим візком біля автомобіля Volkswagen. За її словами, транспортний засіб, у якому її маленький син, зачинився, а ключі залишилися в салоні.

Патрульні не розгубилися

Поліцейські покликали колег, які залишилися бавитися з дитиною, щоб вона не помітила відсутність матері, яку правоохоронці повезли за запасним ключем в селище Брюховичі. Малюк так забавився із патрульними, що навіть не помітив відсутності мами.

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Перегони з патрульними

В Одесі підліток втікав від поліцейських на вкраденому транспортному засобі.

Під час патрулювання Приморського району увагу патрульних привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував. А тікаючи від охоронців порядку, порушував ПДР та створював аварійні ситуації.

На вулиці Тираспольській патрульні наздогнали втікача. За кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець без жодних документів на транспортний засіб. Згодом патрульні отримали орієнтування щодо незаконного заволодіння автомобілем Daewoo, який вони зупинили. Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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