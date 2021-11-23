У Харкові масово звільняються поліцейські: що відбувається

Нині місто патрулюють 52 екіпажі на автомобілях, однак ця кількість може ще зменшитися

Основна причина звільнення — низька зарплатня/Колаж: Сьогодні

У Харкові масово почали звільнятися патрульні поліцейські. Це може спровокувати жорстку нестачу правоохоронців.

Про це повідомляє Newsroom.

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Кількість патрульних зменшилася

Як розповіла начальниця Управління патрульною поліцією Харківщини Олена Стрижак, за 10 місяців цього року звільнилося в півтора раза більше патрульних, ніж за цілий 2020 рік. А до кінця 2021 року їх може стати ще більше.

"У мене зростає некомплект. З нового року ми зіштовхнемося із ситуацією, коли стоятиме будівля управління, транспортні засоби, але не буде співробітників поліції", — зазначила Стрижак.

Причина звільнення

Олена Стрижак назвала основною причиною звільнень низьку зарплатню. За інформацією сайту Нацполіції вона складає 13 200 гривень. Наразі Харків патрулюють 52 екіпажі на автомобілях, проте їх кількість може зменшитися.

На Одещині поліцейського звільнили в перший день роботи

У Доброславі на Одещині полковника поліції Володимира Панченка затримали 19 листопада за підозрою в отриманні хабаря. Наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2.

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За даними ЗМІ, до цього майже місяць поліцейський був тимчасовим виконувачем обов'язків. Слідчі з'ясували, що Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження за фактом підробки документів.

Затримали підозрюваного на 23-му км автодороги Одеса – Південний співробітники ДБР та СБУ. У приміщенні відділу поліції провели обшуки.