Во Львовской области автобус с пассажирами съехал в кювет (фото)

В салоне находилось 18 человек

Возле украинского-польской границы в Раве-Русской вследствие погодных условий съехал в кювет пассажирский автобус TEMSA с сообщением Львов — Вильнюс.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, ДТП произошло вечером 17 февраля.

На момент прибытия спасателей в автобусе находилось 18 человек. Пожарно-спасательным отделением с помощью буксировочного троса автобус вытащили.

К счастью, никто не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожской области из-за непогоды автобус с пассажирами слетел в кювет. В транспортном средстве находилось 25 пассажиров.

Также напомним, в Хмельницкой области легковушка слетела в кювет. В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия.

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