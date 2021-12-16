У Львівській області без тепла залишилися понад 150 багатоповерхівок та школи – що сталося

У Червонограді Львівської області відключили опалення у 154 багатоквартирних будинках, а також школах та дитячих садках. Це пов'язано з аварійною ситуацією на магістральному трубопроводі.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Червонограда.
Сотні багатоповерхівок залишилися без тепла
У зв'язку з аварійною ситуацією на магістральному трубопроводі діаметром 325 мм відсутнє теплопостачання у 154 багатоквартирних будинках:
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- вул. Чорновола
- вул. Винниченка
- вул. Героїв Майдану
- вул. Будівельна
- вул. Клюсівська
- вул. Шевченка
- вул. Шашкевича
- вул. Грушевського
- вул. Купчинського
- вул. Шкільна
- вул. Тарнавського
- вул. Івасюка
Крім того, без опалення залишилися ЧЗШ №1, ЧЗШ №2, а також дошкільні заклади №12 та №13.
Наразі комунальники проводять аварійно-відновлювальні роботи. Теплопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.
Ціни на газ у 2022 році
За даними консенсус-прогнозу, ціни у 2022 році зростуть на:
- газ — 20%,
- гарячу воду та опалення — 16%,
- електроенергію — 17,5%.
Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення цін не уникнути.
Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тис. метрів кубічних становитиме наприкінці 2022 року 347,5 долара США, наприкінці 2023 — 285 доларів США.