На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину (фото)

У будинку була 10-річна донька подружжя, яка втекла до бабусі з дідусем і розповіла їм про те, що відбувалося між батьками

Чоловік вбив дружину і хотів накласти на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем.

Про це пише прес-служба поліції Львівщини.

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Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.

10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським.

Коли поліцейські приїхали на місце події, то виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.

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Яким буде покарання для чоловіка

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

У Луганській області чоловік зарубав сокирою співмешканку

У місті Сватове (вул. Куп'янська) у приватному будинку виявили тіло жінки без ознак життя.

Поліція затримала 45-річного раніше засудженого місцевого жителя.

Що сталося

Під час спільного вживання алкогольних напоїв, в ході раптової сварки, чоловік сокирою вдарив співмешканку в потилицю і поперек.

Від одержаних тілесних ушкоджень жінка померла на місці. З місця події поліцейськими вилучено речові докази.

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