У Луганській області чоловік зарубав сокирою співмешканку – подробиці

У місті Сватове (вул. Куп'янська) у приватному будинку виявили тіло жінки без ознак життя. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі із керівництвом поліції.
Про це пише "Магнолія-ТВ".
Поліція затримала 45-річного раніше судимого місцевого жителя.
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Подробиці
До Сватівського районного відділу поліції близько 04:00 надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку у м. Сватове (вул. Куп'янська) виявлено тіло жінки без ознак життя.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного та всі обставини події.
Що сталося
Як з'ясували поліцейські, під час спільного вживання алкогольних напоїв, в ході сварки, що раптово виникла, чоловік сокирою вдарив співмешканку в потилицю і поясницю.
Від тілесних ушкоджень жінка померла на місці. З місця події поліцейськими вилучено речові докази.
Схоже вбивство у Маріуполі
У Маріуполі 37-річний чоловік убив сокирою 57-річного домовласника, у якого орендував житло. Правоохоронці встановили, що чоловік раніше був засуджений. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше ми писали:
- У Миколаєві 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу. Після інциденту пенсіонерка повідомила свого сусіда, що вчинила вбивство. У будинку зловмисниці поліцейські виявили закривавлене тіло жінки, поряд з нею лежала сокира.
- У Маріуполі чоловік розніс сокирою каси супермаркету. Все через зауваження щодо відсутності маски.