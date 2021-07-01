У Львівській області пам'ятник Хмельницькому розмалювали як героя Disney. У Мережі обурюються (фото)

Думки українців розділилися – одні кажуть, що це красиво, інші ж обурені яскравими кольорами

У Львівській області в селі Кунин пам'ятник Богдану Хмельницькому розмалювали яскравими фарбами замість того, щоб зробити повноцінну реставрацію. Місцеві жителі обурюються і жартують про такий ремонт.

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Фото скульптури опублікував у Facebook архітектор Nick Chepelev.

На знімку видно, що Хмельницькому зробили яскраво-червоний одяг і бліде обличчя. У коментарях думки розділилися: є як і ті, кому сподобалися такі зміни, так і противники ідеї.

Скріншот з соцмереж

"А що не так? Вийшло красиво. Просто багато хто не розуміє кітч. А дарма", – написав Андрій Мельников.

"Це – Жек-арт", – пожартував Сергій Божко.

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"Вони йому помстилися за Переяславську зраду", – додав Юрій Письмак.

"Ще не бачила євроремонту пам'ятника", – зазначила Ярина Шкромида.

"Мої очі кровоточать", – написала Ely Na.

"Це справжня народна творчість – на зразок того ж Вірського, якого ви всі (і я) шануємо! (...) А мені подобається, дуже! Бо воно – відверте! (Чесне!) Дуже шкодую, що тачанку не розмалювали як героїв Діснея! Актуальненько!" – написала одеська мистецтвознавець Ute Kilter.

Зазначимо, пам'ятник гетьману створив ще у 1966 році український скульптор Іван Кушнір.

Пам'ятник Хмельницькому. Фото: Nick Chepelev

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Нагадаємо, раніше в Запоріжжі презентували проєкт реставрації Музею козацтва.

Також ми писали, що у столиці Данії розмалювали бюст Шевченка в кольори російського прапора. Це зробили в Копенгагені напередодні матчу між збірними Росії та Данії.

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