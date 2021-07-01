У Львівській області пам'ятник Хмельницькому розмалювали як героя Disney. У Мережі обурюються (фото)

У Львівській області в селі Кунин пам'ятник Богдану Хмельницькому розмалювали яскравими фарбами замість того, щоб зробити повноцінну реставрацію. Місцеві жителі обурюються і жартують про такий ремонт.
Фото скульптури опублікував у Facebook архітектор Nick Chepelev.
На знімку видно, що Хмельницькому зробили яскраво-червоний одяг і бліде обличчя. У коментарях думки розділилися: є як і ті, кому сподобалися такі зміни, так і противники ідеї.
"А що не так? Вийшло красиво. Просто багато хто не розуміє кітч. А дарма", – написав Андрій Мельников.
"Це – Жек-арт", – пожартував Сергій Божко.
"Вони йому помстилися за Переяславську зраду", – додав Юрій Письмак.
"Ще не бачила євроремонту пам'ятника", – зазначила Ярина Шкромида.
"Мої очі кровоточать", – написала Ely Na.
"Це справжня народна творчість – на зразок того ж Вірського, якого ви всі (і я) шануємо! (...) А мені подобається, дуже! Бо воно – відверте! (Чесне!) Дуже шкодую, що тачанку не розмалювали як героїв Діснея! Актуальненько!" – написала одеська мистецтвознавець Ute Kilter.
Зазначимо, пам'ятник гетьману створив ще у 1966 році український скульптор Іван Кушнір.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі презентували проєкт реставрації Музею козацтва.
Також ми писали, що у столиці Данії розмалювали бюст Шевченка в кольори російського прапора. Це зробили в Копенгагені напередодні матчу між збірними Росії та Данії.
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