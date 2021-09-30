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У Львівській області перекинувся автобус з туристами, є постраждалі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 вересня, 09:01
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Постраждалих терміново госпіталізували
Постраждали п'ятеро людей. Фото: колаж "Сьогодні"
Постраждали п'ятеро людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львівській області під час підйому на гору Високий Верх перекинувся автобус з туристами. Внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Що відомо

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Інцидент стався поблизу с. Волосянка Стрийського району. В автобусі було 8 людей разом з водієм.

Водій допустив перекидання. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості транспортували, передали медпрацівникам і госпіталізували.

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  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області автобус врізався в автовоз і загорівся.

Також нагадаємо, під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик, загинули люди.

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