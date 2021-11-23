У Львівській області вже 4 дні шукають гіда, який зник безвісти (фото)

Чоловік водить екскурсії Львовом та гірськими маршрутами Карпат

Чоловіку 39 років / Колаж "Сьогодні"

У Львівській області зник безвісти39-річний гід Фрідріх Юхимівський. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 19 листопада.

Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

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Деталі

19 листопада чоловік востаннє виходив на зв'язок. Тоді він спілкувався зі знайомим, якому сказав, що гуляє лісом. Наразі місцезнаходження його невідоме.

Прикмети

Вік: 39 років (1982 р.н.)

Статура: худорлява

Зростання: середнє

Волосся: світло-руде, коротке

Очі: каро-зелені

Якщо у вас є якась інформація стосовно чоловіка, то повідомляйте її за телефоном: 0-800-310-911 або 102.

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Зник безвісти гід Фрідріх Юхимівський. Фото: пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

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