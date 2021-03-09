У Львівській області водій скоїв ДТП і стріляв у патрульних

Чоловік намагався сховатися, але його авто застрягло в полі

У Львівській області на трасі Київ – Чоп порушник ПДР стріляв у патрульних поліцейських під час затримання. Незважаючи на це, зловмисника затримали.

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Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Водій Chevrolet проїхав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора. Патрульні дали знак зупинитися, але той тільки прискорився. Після цього почалася погоня.

Під час втечі водій скоїв ДТП, але все одно продовжив тікати від копів. Незабаром його авто застрягло в полі і він зупинився. Порушник вийшов з машини з рушницею і погрожував стріляниною, вимагаючи дати йому втекти. Зловмисник один раз вистрілив вгору і двічі – у напрямку копів.

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Щоб затримати водія, поліцейські використовували табельну зброю. Утікача наздогнали і затримали. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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У 30-річного чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння, що, попередньо, і стало причиною спроби втечі.

На місце події викликали слідчих, зброю вилучили для експертизи. Тепер за замах на життя поліцейських затриманому загрожує від 9 до 15 років в'язниці або довічне.

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Нагадаємо, раніше у Львові чоловік напав на патрульних.

Крім того, ми повідомляли, що у Львівській області чоловік побив авто сусідки і напав на копів.

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