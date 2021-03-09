Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Львівській області водій скоїв ДТП і стріляв у патрульних

9 березня, 21:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловік намагався сховатися, але його авто застрягло в полі

У Львівській області на трасі Київ – Чоп порушник ПДР стріляв у патрульних поліцейських під час затримання. Незважаючи на це, зловмисника затримали.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Водій Chevrolet проїхав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора. Патрульні дали знак зупинитися, але той тільки прискорився. Після цього почалася погоня.

Під час втечі водій скоїв ДТП, але все одно продовжив тікати від копів. Незабаром його авто застрягло в полі і він зупинився. Порушник вийшов з машини з рушницею і погрожував стріляниною, вимагаючи дати йому втекти. Зловмисник один раз вистрілив вгору і двічі – у напрямку копів.

Реклама

Щоб затримати водія, поліцейські використовували табельну зброю. Утікача наздогнали і затримали. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В тренді
Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту

У 30-річного чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння, що, попередньо, і стало причиною спроби втечі.

На місце події викликали слідчих, зброю вилучили для експертизи. Тепер за замах на життя поліцейських затриманому загрожує від 9 до 15 років в'язниці або довічне.

Реклама

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік напав на патрульних.

Крім того, ми повідомляли, що у Львівській області чоловік побив авто сусідки і напав на копів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

порушники водії стрільба патрульна поліція нападение на копа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючим
Випили більше 100 таблеток на двох: на Прикарпатті школярки отруїлися жарознижуючимЗахід
У Львові спалахнув скандал через пісню російською: конфлікт закінчився бійкою (відео)
У Львові спалахнув скандал через пісню російською: конфлікт закінчився бійкою (відео)Захід
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарні
Хворих розміщують у коридорах: в Івано-Франківську переповнені COVID-лікарніЗахід
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
Медичний колапс: на Закарпатті вимагають терміново ввести жорсткий карантин
Медичний колапс: на Закарпатті вимагають терміново ввести жорсткий карантинЗахід
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подруга
На Закарпатті 13-річна дівчинка наклала на себе руки: тепер про суїцид пише її подругаЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти