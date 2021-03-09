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Во Львовской области водитель совершил ДТП и стрелял в патрульных

9 марта, 21:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина пытался скрыться, но его авто застряло в поле

Во Львовской области на трассе Киев – Чоп нарушитель ПДД стрелял в патрульных полицейских во время задержания. Несмотря на это, злоумышленника поймали.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.

Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему убежать. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды – в направлении копов.

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Чтобы задержать водителя, полицейские использовали табельное оружие. Беглеца догнали и задержали. К счастью, обошлось без пострадавших.

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У 30-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения, что, предварительно, и стало причиной попытки побега.

На место происшествия вызвали следователей, оружие изъяли для экспертизы. Теперь за покушение на жизнь полицейских задержанному грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

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Напомним, ранее во Львове мужчина напал на патрульных.

Кроме того, мы сообщали, что во Львовской области мужчина побил авто соседки и напал на копов.

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нарушители водители стрельба патрульная полиция нападение на копа
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