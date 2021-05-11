У Львівській області чекають спалаху коронавірусу через Великдень. Люди забули про карантин

У Львівській ОДА чекають, що захворюваність на ковід у найближчі дні почне рости, адже люди не дотримувалися карантину на свята

У Львівській області місцева влада не виключає можливість нового спалаху коронавірусу в найближчі дні. Такої думки дійшли через багато порушень карантину під час великодніх свят

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Про це глава департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис заявив на брифінгу.

В обласній інфекційній лікарні на сьогодні, 11 травня, перебуває 121 пацієнт з ковідом. Він підкреслив, що в області вже кілька разів була ситуація, коли захворюваність знизилася, а рівень госпіталізації – ні.

"З огляду на ту активність, яка спостерігалася протягом пасхальних свят, ми не виключаємо, що кількість хворих потенційно збільшиться вже в найближчі дні", – сказав він.

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Нагадаємо, в Україні падають темпи вакцинації від COVID-19.

Крім того, в Україні не залишилося регіонів з найвищим рівнем епідеміологічної загрози – після того, як у Сумській області скасували "червону зону" епідеміологічної небезпеки, найжорсткіші обмеження діють в "помаранчевих" областях.

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