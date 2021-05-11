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Во Львовской области ждут вспышки коронавируса из-за Пасхи. Люди забыли о карантине

11 мая, 16:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во Львовской ОГА ожидают, что заболеваемость ковидом в ближайшие дни начнет расти, ведь люди не придерживались карантина на праздники

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Во Львовской области местные власти не исключают возможность новой вспышки коронавируса в ближайшие дни. К такому мнению пришли из-за многих нарушений карантина во время пасхальных праздников

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Об этом глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис заявил на брифинге.

В областной инфекционной больнице на сегодня, 11 мая, находится 121 пациент с ковидом. Он подчеркнул, что в области уже несколько раз была ситуация, когда заболеваемость снизилась, а уровень госпитализации – нет.

"Учитывая ту активность, которая наблюдалась в течение пасхальных праздников, мы не исключаем, что количество больных потенциально увеличится уже в ближайшие дни", — сказал он.

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Напомним, в Украине падают темпы вакцинации от COVID-19.

Кроме того, в Украине не осталось регионов с самым высоким уровнем эпидемиологической угрозы – после того, как в Сумской области отменили красную зону эпидемиологической опасности, самые жесткие ограничения действуют в "оранжевых" областях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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