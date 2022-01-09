Біля Львова автобус із пасажирами зіткнувся з автомобілем: що з постраждалими (фото)

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки

Рятувальники надали допомогу потерпілим / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу села Новий Став Львівського району зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" та легковий автомобіль "Mazda 5".

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Реклама

Рейсовий автобус слідував за маршрутом Радехів-Львів.

Скільки постраждалих в автобусі

На момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів. Внаслідок зіткнення, травмувався водій, якого госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова. Крім того в рейсовому автобусі, травми отримали 3 пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї в рейсовому автобусі та в легковому автомобілі.

Реклама

Що з постраждалими в авто

Внаслідок зіткнення конструкціями автомобіля "Mazda 5" затиснуло пасажирку та водія. Рятувальники деблокували пасажирку та водія.

На задньому сидінні легкового автомобіля "Mazda 5", знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку.

Реклама

Потерпілих з травмами різного ступеня важкості та дитину було госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

Обставини та причини події з’ясовують правоохоронні органи.

Автобус з пасажирами злетів з траси

В Старобільському районі неподалік села Оріхове Луганської області сталася смертельна ДТП. Пасажирський мікроавтобус злетів з траси Чугуєв-Мілове.

За попередньою інформацією водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя. На місце події виїхали співробітники поліції та екстрених служб.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув. Водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.

Раніше ми писали: