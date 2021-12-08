Другий день поспіль: у Тернопільській області сталася страшна аварія за участю маршрутки (фото)

В результаті ДТП постраждали люди

Деяких людей з маршрутки діставали рятувальники/Колаж: "Сьогодні"

Увечері 8 грудня в Тернопільській області маршрутка з пасажирами потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії постраждали 9 людей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Деталі ДТП

Аварія сталася на трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat. Внаслідок ДТП травмувалися щонайменше 9 осіб, зокрема водій маршрутки. Нині про стан постраждалих інформації немає. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Дев'ять людей внаслідок ДТП отримали травми/Фото: Facebook: МВС України

На щастя, обійшлося без загиблих/Фото: Facebook: МВС України

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На місці ДТП працюють правоохоронці/Фото: Facebook/МВС України

Заблоковані люди

За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, внаслідок аварії в транспортних засобах виявилися заблоковані люди. Рятувальники деблокували їх та передали швидкій допомозі.

Смертельна ДТП під Черніговом

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.

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Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водію вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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