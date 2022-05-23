Біля Львова священника московського патріархату облили зеленкою під час літургії (фото)

Речовину плеснули в обличчя

Священника облили зеленкою/Фото: колаж: "Сьогодні"

У місті Стрий Львівської області священника УПЦ Московського патріархату облили зеленкою. Інцидент стався під час літургії.

Про це повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

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22 травня у Воскресенському храмі Стрия Львівської області настоятелю протоієрею Володимиру Мандзюку вилили зеленку на обличчя прямо під час Божественної літургії.

На інцидент відреагував радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Що тут скажеш, у кожного патріота України є своя зброя", — написав Геращенко в Telegram.

Фото: news.church.ua

Фото: news.church.ua

В УПЦ МП розкол – пропонують судити патріарха Кирила

Священники УПЦ МП ініціювали збір підписів під зверненням до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила. Вони зібрали сотні підписів.

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Ініціатори звернення наполягають, що Кирило "вчинив моральний злочин", а доктрина "русского мира", яку проповідує московський патріарх, "не відповідає православному вченню і має бути засуджена як єресь".

Кирило виправдовує вторгнення РФ в Україну

Глава РПЦ Кирило неодноразово виступав з виправданням війни РФ проти України.

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої рубежі", – сказав Кирило 3 травня під час богослужіння у Москві.

Голова РПЦ також раніше стверджував, що "Україна вісім років намагається знищити Донбас і провести там гей-паради".

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