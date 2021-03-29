Вперше в житті потрапила до лікарні: у Чернівцях 100-річна пенсіонерка одужала від COVID-19

У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна жінка. У неї була пневмонія, вона перебувала на дотації кисню.
Про це повідомляє ІА АСС.
Почалось все з того, що у родині Марії Тихонівни на COVID-19 захворіли члени її великої родини. Спершу вона лікувалась вдома, до лікарні звернулась коли погіршився стан.
"Це було у середині березня. Кожен з них мав позитивний ПЛР- тест. Типова клініка для коронавірусу, знімки ренгтенту і КТ. Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", – розповів старший лікар ІІ поверху ковідного відділення лікарні №1 Олена Крапивіна.
У пенсіонерки були супутні хвороби. Медики не вважають це дивним, зважаючи на її вік.
Їй вдалось одужати – УЗД легень показала позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний.
Примітно, щопацієнтка колись сама працювала у цій лікарні медсестрою. І цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше у житті.
Раніше ми повідомляли, що вже п’ятий день у Києві роблять щеплення від коронавірусу людям похилого віку, адже саме вони ще в зоні ризику.
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