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Вперше в житті потрапила до лікарні: у Чернівцях 100-річна пенсіонерка одужала від COVID-19

29 березня, 21:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У неї були супутні хвороби

У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна жінка. У неї була пневмонія, вона перебувала на дотації кисню.

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Про це повідомляє ІА АСС.

Почалось все з того, що у родині Марії Тихонівни на COVID-19 захворіли члени її великої родини. Спершу вона лікувалась вдома, до лікарні звернулась коли погіршився стан.

"Це було у середині березня. Кожен з них мав позитивний ПЛР- тест. Типова клініка для коронавірусу, знімки ренгтенту і КТ. Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", – розповів старший лікар ІІ поверху ковідного відділення лікарні №1 Олена Крапивіна.

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У пенсіонерки були супутні хвороби. Медики не вважають це дивним, зважаючи на її вік.

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Їй вдалось одужати – УЗД легень показала позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний.

Примітно, щопацієнтка колись сама працювала у цій лікарні медсестрою. І цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше у житті.

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Раніше ми повідомляли, що вже п’ятий день у Києві роблять щеплення від коронавірусу людям похилого віку, адже саме вони ще в зоні ризику.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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пенсіонери чернівці коронавірус COVID-19
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