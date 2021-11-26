Випити кави серед могил. У Хмельницькому прямо на цвинтарі відкрили кав'ярню (відео)

Заклад облаштували у церковній лавці – на кафе воно мало схоже

У Хмельницькому на кладовищі відкрили кав'ярню. Приходять туди, щоби відпочити від міської суєти. У підвалі старовинного монастиря зробили ремонт та навіть влаштовують кінопокази. Скільки просять за нестандартний відпочинок на цвинтарі та що думають про це священики, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Цей цвинтар у центрі Хмельницькому нічим не примітний. Тут не поховані зірки шоу-бізнесу, визначні політики чи поети, але відвідувачів на цвинтарі не менше, ніж на Личаківському у Львові чи столичному Байковому.

Сюди приходять, щоб... випити кави! Павло вже вдруге.

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"Я можу відпочити, тому що в місті зазвичай метушливо, тут така спокійна атмосфера, тож це тільки плюс", – каже мешканець Хмельницького Павло Юзвишин.

Відкрили кав'ярню у церковній лавці. На кафе вона мало схожа. Усередині всього два столи, всюди ікони, на полицях лампадки, свічки та релігійна література. У кутку – маленька кава-машина. Музики немає – суцільна тиша.

"Люди спочатку якось заходили, якось спокійно так, а вам тут не моторошно? А як ви взагалі себе тут відчуваєте? Ми на кшталт говоримо, що нам тут добре, що ми звикли, що ми не бачимо нічого страшного в тому, що навколо є цвинтар", – розповідає засновниця кав'ярні Вероніка Франчук.

Ще показують кіно

Окрім кави, у старовинних підвалах католицького храму показують ще й кіно.

А ще сюди приходять… вчитися. Студенти кажуть, ідеальне місце для дистанційної роботи.

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"Тут є інтернет, так, найголовніше, тут є вай-фай, тож дуже добре, бо вдома нудно одне з одним, один сидиш, не цікаво", – каже мешканка Хмельницького Катерина Брила.

Дозвілля на цвинтарі – абсолютно безкоштовне. Світло, кава, антураж – все за рахунок приходу.

"Намагаємося створити такий простір, де люди можуть прийти, де можуть почуватися, у себе вдома, де можуть зустрічатися, говорити на важливі для них теми", – додає отець католицького храму Бартек Шепелюк.

Фіксованої ціни на каву немає, хто скільки готовий, стільки й дає. Виручені гроші витрачають на благодійність, частину відкладають. Планують купити нову кавоварку, щоб збільшити асортимент.

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