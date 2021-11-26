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Выпить кофе среди могил. В Хмельницком прямо на кладбище открыли кофейню (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 07:00
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Заведение обосновали в церковной лавочке – на кафе оно мало похоже

В Хмельницком на кладбище открыли кофейню. Приходят туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. В подвале старинного монастыря сделали ремонт и даже устраивают кинопоказы. Сколько просят за нестандартный отдых на кладбище и что думают об этом священнослужители, выяснил корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Это кладбище в центре Хмельницкого ничем не примечательно. Здесь не похоронены звезды шоу-бизнеса, выдающиеся политики или поэты, но посетителей на кладбище не меньше, чем на Лычаковском во Львове или столичном Байковом.
Сюда приходят чтоб... выпить кофе! Павел уже второй раз.

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"Я могу отдохнуть, потому что в городе обычно суетливо, здесь такая спокойная атмосфера, поэтому это только плюс", – говорит житель Хмельницкого Павел Юзвишин.

Открыли кофейню в церковной лавочке. На кафе она мало похожа. Внутри всего два стола, повсюду иконы, на полках лампадки, свечи и религиозная литература. В углу – маленькая кофе-машина. Музыки нет – сплошная тишина.

"Люди сначала как-то заходили, как-то спокойно да, а вам здесь не жутко? А как вы вообще себя здесь чувствуете? Мы типа говорим, что нам здесь хорошо, что мы привыкли, что мы не видим ничего страшного в том, что вокруг есть кладбище", – рассказывает основательница кофейни Вероника Франчук.

Еще показывают кино

Кроме кофе, в старинных подвалах католического храма показывает еще и кино.

А еще сюда приходят… учиться. Студенты говорят, идеальное место для дистанционки.

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"Здесь есть интернет, да, самое главное, здесь есть вай-фай, так что очень хорошо, потому что дома скучно друг с другом, один сидишь, не интересно", – говорит жительница Хмельницкого Екатерина Брыла.

Досуг на кладбище – абсолютно бесплатный. Свет, кофе, антураж – все по счету прихода.

"Пытаемся создать такое пространство, где люди могут прийти, где могут чувствовать себя, у себя дома, где могут встречаться, говорить на важные для них темы", – добавляет отец католического храма Бартек Шепелюк.

Фиксированной цены на кофе нет, кто сколько готов, столько и дает. Вырученные деньги тратят на благотворительность, часть откладывают. Планируют купить новую кофемашину, чтобы увеличить ассортимент.

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