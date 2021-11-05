Вибухнув кілька разів: в Ужгороді біля школи спалахнув екскаватор (фото, відео)

Очевидці розмістили знімки НП у Мережі та розповіли подробиці

В Ужгороді стався вибух. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 5 листопада, в Ужгороді на території школи вибухнув екскаватор. У Мережі розмістили фото та відео з місця НП.

Про це повідомив очевидець Юрій Ломакін на сторінці у Facebook.

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Що відомо про вибух?

Як стало відомо, екскаватор вибухнув у Новому районі на території школи №19.

За словами очевидців, вибух стався кілька разів.

До речі, на місці події жертв та постраждалих не виявлено.

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Подібні випадки

У Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули двоє осіб. Поліція кваліфікувала те, що сталося, як теракт.

Також у Дніпропетровській області стався вибух автомобіля поліцейського.

Крім того, у Києві в районі Шулявки на парковці згорів автомобіль Audi. Під час пожежі також було чути вибух.

У Києві на Голосіївському проспекті на ходу згорів Bentley, а на вулиці Малиновського загорівся Chevrolet.

Також на бульварі Перова, 25в, у Києві згоріли три авто. Усі машини стояли у дворі. Водій Toyota сів до автомобіля, ввімкнув запалювання, і у цей час машина загорілася. Полум'я також охопило і поруч припарковані машини – Volkswagen Passat і Mercedes 230 Е.

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