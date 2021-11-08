Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Загадкова смерть заступника директора Львівського музею. Ми дізналися подробиці

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 11:09
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З 6 листопада загиблий не виходив ні з ким на зв'язок, чоловіка оголосили у розшук 7 листопада
Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим
Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим.

Сайт "Сьогодні" дізнався нові подробиці.

Реклама

Поліція Львівщини розповіла про смерть заступника директора місцевого історичного музею Юрія Сілецького. Правоохоронці заявили, що є підстави вважати, що його смерть – це самогубство.

"Вчора ввечері неподалік Львова було виявлено тіло цієї людини без ознак життя. Тіло було виявлено біля автомобіля. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самогубство". Для цього є підстави", – повідомила нам речник поліції Львівської області Світлана Добровольська .

За її словами, на тілі музейника жодних тілесних ушкоджень не було виявлено, невдовзі свої висновки мають повідомити експерти. У свою чергу, колеги померлого утрималися від коментарів.

Сілецького знайшли в авто

Про смерть чоловіка повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у Facebook.

Реклама

"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт – а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", – йдеться у повідомленні.

З 6 листопада загиблий не виходив на зв'язок ні з ким. 38-річного чоловіка оголосили у розшук 7 листопада.

Сілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Слабке серце, отруєння, нові стосунки чи хабарі у Раді: усі версії вбивства Антона Полякова.

  • У Києві 16 жовтня виявили мертвим 60-річного дипломата. Ім'я загиблого правоохоронці не розголошують, але ЗМІ пишуть, що то був Віктор Крижановський. Тіло чоловіка виявили на дачі на Осокорках.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Комаровський в темі
Коли з'явиться препарат для лікування коронавірусу
Запитай у лікаря
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 7 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 938 053
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 406 282
Всього введених доз 19 344 335
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти